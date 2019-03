Nézz bele a The Division 2 első 30 percébe

A Dualshockers magazin munkatársainak sikerült idő előtt rátenniük a mancsukat a The Division 2 tesztverziójára, aminek jóvoltából a lap munkatársai gyorsan rögzítettek is 30 percnyi gameplay felvételt az alkotásból.

Mindezt olyan apropóval, hogy a játékosok ismerkedhessenek egy kicsit a játékkal, mely az alábbiak szerint nem sokat teketóriázik majd,Mindeközben ismerkedhetünk az irányítással, de ami még fontosabb, a The Division 2 poszt-apokaliptikus világával, mely elképesztően hangulatosra sikerült, akárcsak anno az első rész. Ha megtetszik az első fél óra, a játék március 15-én, azaz most pénteken érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!