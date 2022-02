Nézz bele a Shenmue the Animation című sorozat első epizódjába!

A Shenmue the Animationhöz egy klassz előzetes jött a sorozat nagy premierje előtt, hiszen ha valaki lemaradt, a Sega videojáték-sorozata az Adult Swim és a Crunchyroll együttműködésének köszönhetően vadonatúj feldolgozást kap.

Az új anime-adaptáció a hétvégén végre bemutatkozik. A sorozat folyamatosan egyre többet árult el arról, hogy a játékok rajongói mire számíthatnak az új animében, most pedig az eddigi legjobb előzetesét dobta le egy sneak peek előzetessel,A Japánban még ebben az évben debütáló Adult Swim bemutatta az első epizód angol szinkronizált változatát, amelyet alább most te magad is megnézhetsz. Rajongóknak kihagyhatatlan ez a kis kedvcsináló!

