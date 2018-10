A Sega Nama livestream legutóbbi adásában a csapat úgy döntött, hogy ismét megmutatja egy kicsit a játékosoknak a Yakuza-sorozat fejlesztőinek legújabb alkotását, mely Project Judge címmel készülődik már egy ideje.

Az élő adásba Toshihiro Nagoshi direktor látogatott el, aki magával vitt egy demót is a játékból, aminek köszönhetően napvilágot láthatott egy 12 perces gameplay felvétel, ami lényegébenHa te is kíváncsi vagy a Yakuza árnyékában járó Project Judge -ra, most itt egy újabb lehetőség az ismerkedésre, pláne hogy a megjelenés még egy kicsit odébb van, Japánban ugyanis bár december 13-án megjelenik, mifelénk azonban csak jövőre, méghozzá a PS4 exkluzivitásában.

