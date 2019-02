Már csak néhány napot kell várnunk arra, hogy végre a saját bőrünkön is megtapasztalhassuk a Jump Force élményét, amire most minden eddiginél alaposabban felkészülhetünk az Arekkz Gaming jóvoltából.

A kérdéses csapat ugyanis már nekilátott a Jump Force tesztelésének a háttérben, és ebből az apropóból rögzítettek is 25 percnyi gameplay felvételt, gyakorlatilaghogy aki szeretné, az már most élvezhesse egy kicsit az animés bunyózás örömeit.Nem is húznánk tovább a drága időtöket, inkább átadnánk a terepet a kérdéses gameplay felvételnek, amihez csak annyit tennénk hozzá, hogy a Jump Force megjelenését most pénteken, azaz február 15-én várhatjuk.

