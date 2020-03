Nézz bele a Borderlands 3: Guns, Love and Tentacles DLC első 12 percébe

Egy nagyon alapos prezentációt mutatott a Gearbox csapata a Borderlands 3 soron következő letölthető tartalmáról, mely egy kiegészítőnyi friss tartalommal kecsegtet majd számunkra.

Ha ismerkednél vele - hiszen a megjelenés már itt van a nyakunkon -, érdemes lehet megcsodálnod a Borderlands 3 : Guns, Love and Tentacles DLC legújabb gameplay videóját, melyen 12 percen keresztül láthatod mozgás közben a bővítményt, egészen pontosan az indítás utáni első pillanatokat, melyek kapásból dugig lesznek brutális akciókkal, miközben hősünk oldalán Sir Alistair Hammerlock és Wainwright Jakobs esküvőjére érkezünk a fagyos Xylourgos bolygóra, ahol rögtön rengeteg küldetés és feladat vár majd ránk.Hogy mégis mifélék, abból az alábbiakban most te is kaphatsz egy kis bemutatót, amennyiben pedig magára a bővítményre fáj a fogad, a teljes címén Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock DLC

