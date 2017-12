Nézz be a The Inpatient színfalai mögé

Az Until Dawn-t is jegyző Supermassive Games fejleszti jelenleg az egyik, ha nem a valaha készült legígéretesebb PlayStation VR-exkluzív videojátékot, amely The Inpatient címmel most egy újabb kedvcsinálót kapott a fejlesztők részéről.

Ez egy vaskos fejlesztői napló lett, amelyben Nik Bowen rendező és Pete Samuels producer avatnak be minket egy kicsikét a The Inpatient színfalai mögé, mely az ötvenes években, The Inpatient részeként egy amnéziás beteg felett vehetjük át az irányítást, aki ebben a rémisztő szanatóriumban ébred fel, ahol rejtélyes dolgok történnek vele, és csakhamar rádöbben arra, hogy innen bizony menekülnie kell. Megjelenés január 23-án!

