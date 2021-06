Nézd velünk élőben az E3 2021 Ubisoft Forward konferenciáját!

A mai nappal hivatalosan is elrajtol a videojáték-ipar egyik legfontosabb eventje, az E3 - hacsak nem vesszük figyelembe a június 10-ei Summer Game Fest 2021 nyitóceremóniát, habár mostanra teljes káosz, hogy az is az E3 részének tekinthető-e, vagy sem.

A mai napon több konferencia is vár rátok, azonban nyilván mindenki a nagy vadra kíváncsi, azaz a Ubisoft Forward eseményre. Az már biztos, hogy a Prince of Persia: The Sands of Time Remake és a The Division nem lesz ott az eseményen, úgyhogy két biztos pont kapásból ki van lőve.Kíváncsian várjuk, mivel készülnek a franciák, de minderre fény derül 21:00-kor, lévén ekkor rajtol az esemény. Az alábbiakban listázzuk az összes mai konferenciát, melyek közül csak a Ubisoft Forwardról hozunk teljes összefoglalót, a többiről csak a legfontosabb bejelentéseket szállítjuk!- 17:00- 19:00- 21:00- 22:30- 00:00