Nézd velünk az E3 2019 Ubisoft konferenciáját

Ma este 10-kor folytatódik az E3 2019 a Ubisoft saját bejáratú konferenciájával, melytől azért nagyjából tudjuk, mit várjunk, viszont így is reménykedünk egy-két meglepetésben, mint mindig.

Nagy valószínűséggel a Ghost Recon Breakpoint fog leginkább fókuszba kerülni, valamint a Watch Dogs: Legion is nagyobb hangsúlyt kaphat az esemény alkalmával. Ezenfelül a kiadó meglévő címei is kapnak egy-két újdonságot egészen biztosan, többek között a The Division 2, a Rainbow Six Siege és a többi.Amennyiben új Splinter Cellre vagy Prince of Persiára várnak egyesek, jó tudni, hogy nagy valószínűséggel nem készül semmi ilyesmi a stúdiónál, ellenben az új Assassin's Creed egészen biztosan meg lesz szellőztetve, ami kapcsán pedig a vikinges kort rebesgetik.

