A Nintendo a napokban mindenki nagy meglepetésére egy új kézi konzolt jelentett be a hordozható készülékek kedvelőinek dedikálva, ami egyfajta köztes átmenetet jelent a Nintendo 2DS és a Nintendo 3DS között.

Erről a konzolról mutatott most be egy átfogó videót a The Verge magazin, akik nemrégiben egy sajtóeseményen a saját kezükbe vehették és kipróbálhatták a masinát, ezáltal az alábbi felvételen egy alapos prezentációt kaphatunk róla.A The Verge szerint egyébiránt a New Nintendo 2DS XL - ami- a legjobb kézi konzol, amit a japánok a Nintendo DS óta megalkottak.

