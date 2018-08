Nézd meg mozgásban a Call of Duty: Black Ops 4 bétáját

A hétvégén egy újabb béta tesztre került sor a Call of Duty: Black Ops 4 keretein belül, aminek részeként már nemcsak a PS4-felhasználók, hanem a PC-sek és az Xbox One-tulajdonosok is csatlakozhattak a bulihoz.

Ahogyan pedig az várható volt, az Activision lehetőséget biztosított néhány felhasználónak - így a PC Master Race latin-amerikai részlegének is - arra, hogy rögzítsenek pár látványos képsort a tesztekből, amit az alábbiakban most nektek is lehetőségetek nyílik megtekinteni.A videók mindegyikén, és míg az egyiken a Hardpoint játékmód látható a Payload pályán, a másik kettőn a Domination szabályrendszer mutatkozik be egyszer a Gridlock, egyszer a Frequency csatamezőn.

