Nézd meg közelebbről a Marvel vs Capcom Infinite gyűjtői kiadásának szobrait

A Capcom éppen a múlt héten jelentette be, hogy egyáltalán nem aprózzák el a Marvel vs Capcom Infinite gyűjtői kiadását, a csomagban ugyanis kapásból négy szobrocska található majd meg, melyekről akkor még csak egy elég felületes képet tekinthettünk meg.

































Mivel azonban egy 200 dolláros, tehát közel 60 ezer forintos kiadásról beszélünk, a Capcom úgy gondolta, hogy most alaposabban is megmutatja nekünk, hogy miként is fest majd a négy szobrocska a gyakorlatban, ígyegyaránt megmutatkozik előttünk közelebbről is.A fotók a Capcom hivatalos blogján jelentek meg, és a kizárólag PS4-re, valamint Xbox One-ra megjelenő gyűjtői kiadásban lesznek elérhetők, méghozzá a Deluxe Edition tartalmával, valamint hat darab LED-ezett Infinity Stone replikával karöltve.