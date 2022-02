Nézd meg, hogy miként lehet eljátszani a Toto klasszikus slágerét a The Legend of Zelda: Majora's Mask-ban

A The Legend of Zelda: Majora's Mask című videojáték egy igazán sokoldalú szerepjáték volt, amiben a készítők még különféle hangszereket is lemodelleztek, hogy a rajongók valósághűen megszólaltathassák őket.

Ez olyan jól sikerült, hogy akinek van egy kis hallása és zenei érzéke, az akár nagy slágereket, ismerős dallamokat is meg tudott szólaltatni a játékon belül. Hogy ez butaság? Amennyiben így véled, akkor nézd meg Bigfatfrown legújabb művét, lévén a Youtuber a minap, az 1982-ben megjelent, de ma is mindenki által ismert Africát.A Youtuber természetesen nemcsak a fődallamot játssza el, hanem gyakorlatilag az ismert sláger minden sávját ügyesen leszedte és visszaadta az alábbiakban, de inkább nézzétek, illetve hallgassátok meg ti magatok, szerintünk érdemes a figyelemre.

