Várhatóan még a mai napon felkerül a boltok polcaira világszerte a Zombie Army 4: Dead War , amihez a Rebellion egy vaskos gyűjtői kiadást is összedobott a rajongók legnagyobb örömére, melyet a Dualshockers munkatársai most a kamerák előtt csomagoltak ki.

Az alábbi videón tehát lehetőségetek nyílik megtekinteni, hogy milyen extrák is kerültek a gyűjtői pakkba, melynek- már ami a kézzel fogható extrákat illeti.A 100 dollárba kerülő gyűjtői csomagban ugyanis rengeteg más egyéb extrát is belepakoltak, így ott van egy speciális fémdoboz, digitális voucherek a zenei anyaghoz és az Undead Airman karaktercsomaghoz, de persze maga a játék is ott figyel benne lemezes változatban.

Nézd nagyban ezt a videót!