Nézd meg az Overkill's The Walking Dead zárt bétájának első küldetését

Néhány szerencsésebb játékos a háttérben már belecsaphatott az Overkill's The Walking Dead zárt bétájának felfedezésébe, de amennyiben neked se volt szerencséd, aggodalomra semmi ok, közvetetten ugyanis most lehetőséged nyílik megismerkedni a zombis őrülettel.

A Gamespot munkatársai ugyanis az Overkill Software engedélyével rögzítettek egy négyperces gameplay felvételt a játékból, ami elejétől a végéig megmutatja nekünkHogy még pontosabbak legyünk, a Payday fejlesztőinek új játékában táborunkat védelmezzük társaink oldalán a zombikkal szemben, miközben a legkülönfélébb fegyvereket vetjük be a cél érdekében. Az Overkill's The Walking Dead várhatóan november 6-án jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

