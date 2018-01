Már csak napok kérdése, és megjelenik a Shadow of the Colossus PS4-es feldolgozása, aminek jóvoltából megszépült formában élvezhetjük majd a platformon ezt a PS2-es klasszikust, amiről ma délután egy újabb kellemes látnivalót kaptunk.

Mindezt az Arekkz Gaming csapatának köszönhetjük, az ismert Youtuber ugyanis már hozzáfért a játékhoz, és engedélyt is kapott a Sony részéről arra, hogy csatornájánA jó hír pedig az, hogy ezt most mi is be tudjuk mutatni nektek, így ha várjátok már a február 6-án érkező PS4-es Shadow of the Colossus -t, akkor itt az alkalom egy alaposabb ismerkedésre.

Nézd nagyban ezt a videót!