Next-gen tripla-A játékon dolgoznak a Bulletstorm és az Outriders fejlesztői

A People Can Fly (Gears of War: Judgment, Bulletstorm, Outriders) srácai vadonatúj tripla-A next-gen címen dolgoznak, amit nem más fog dirigálni, mint a Just Cause 3 rendezője, Roland Lesterlin, és várhatóan egy akció-kalandjáték lesz, ha minden igaz.

A next-gen konzolokon túl PC-re és streaming platformokra is meg fog jelenni, habár utóbbi nincs konkretizálva még. A játékot a brigád New York-i csapata vezényli, ahol az elkövetkezendő évben több tucat fejlesztőt szeretnének szerződtetni,Egy teljesen új IP lesz ez tehát, viszont többet sajnos még nem tudunk róla. Vélhetően még jó ideig nem is fogunk róla hallani, az meg garantált, hogy évekig nemhogy a játék nem jelenik meg, de trailert se látunk róla.