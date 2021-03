A Nacon és a Teyon kettőse bejelentette a Monster Truck Championship következő generációs változatát, így a mai naptól kezdve már PS5-ön és Xbox Series X-en is élvezhetjük a monster truckos versenyzős őrületet.

Eredetileg ugyebár PC-re, PS4-re és Xbox One-ra jelent meg a játék, még tavaly, azonban mostanra elkészült a next-gen változat is. Időközben megjelent ugyebár egy Switch-verzió is, és természetesen a mostani next-gen változatban megtalálható minden, ami az összes eddigi portban is.Akár 4K 60 FPS mellett is élvezhetjük a produktumot az új átiratok esetében, és összességében egy jókora grafikai és teljesítménybeli ugrást várhatunk a legfrissebb kiadványok esetében. Pörgessétek, rójátok az utakat!