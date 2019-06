New Yorkban nyitottak új stúdiót a Bulletstorm fejlesztői

Óriási lépésre szánta el magát a Bulletstorm és a Gears of War: Judgment fejlesztőiként megismert People Can Fly csapata, akik bejelentették, hogy jelentős bővülésbe kezdenek, méghozzá rögtön a tengerentúlon.

A brigád ugyanis egy vadonatúj stúdiót nyitott Amerikában, ami a közelmúltban már a sokadik ilyen próbálkozás, hiszen 2017-ben Newcastle-ben bővült a cég, ennek a rohamtempónak a hátterében pedigA People Can Fly New York névre keresztelt stúdió élére David Grijns állt, vezető producerként pedig Roland Lesterlint köszönthetjük, tehát igencsak jó kezekben lesznek odaát a munkálatok, legyen szó bármiről is.