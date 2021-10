New Yorkban fog játszódni a Payday 3, modernkori kütyük is lesznek benne

Payday 3 már nagyon régóta a fejlesztés különböző fázisaiban van, de végre kezdünk tisztább képet kapni arról, hogyan is fog kinézni a játék, lévén az az alkotók egy tizedik évfordulós stream részeként friss betekintést nyújtottak a Payday 3 történetébe.

Ebben megerősítették, hogy az eredeti szereplőgárda visszatér, és hogy a készülő játék - legalábbis részben - New Yorkban fog játszódni. Az új játék néhány évvel a Payday 2 befejezése után játszódik, amikor Dallas, Hoxton, Chains és Wolf néhány ellenlábas miatt kényszerül nyugdíjba vonulni. Az eltelt évek alatt a világ a "digitális korba" lépett, ami azt jelenti, hogyA legénységnek a média fokozott figyelmével is meg kell küzdenie, mivel hírnevük tovább növekszik. A Payday 3 New Yorkban kezdődik, és a fejlesztők a lehető legtöbbet szeretnék kihozni a helyszín méretéből. Ahogy Erik Wonnevi játékigazgató a livestreamben elmondta, tényleg megpróbálják a játékot ebbe a nagyszabású városi környezetbe vinni, és belemeríteni a játékosokat abba a fantáziába, hogy egy élő, lélegző város szívében vannak.

