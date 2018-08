Várható volt, hogy dacára a minap befutott launch trailernek , a megjelenésig még láthatjuk mozgás közben a Spider-Man című Pókember-játékot, és igazunk is lett, hiszen most befutott róla egy hihetetlenül látványos és informatív kedvcsináló.

A videó célja nem más, minthogy megismertesse velünk New York óriási városát, ami, de nemcsak a méretek, a betöltöttség tekintetében is szájtátásra kényszeríti az embert.Üres szavak helyett azonban inkább át is adjuk a terepet a felvételnek, mi már csak annyit tennénk hozzá a dologhoz, hogy a Spider-Man érkezését szeptember 7-én várjuk, kizárólag PS4-re.

