New Game Plus-t hozott a Metro Exodus első nagyobb frissítése

Elegendő idő telt már el ahhoz mostanra, hogy a legtöbb játékos végigvigye a Metro Exodus -t, így a lehető legjobbkor érkezik a játék első nagyobb frissítése, ami egész egyszerűen a Ranger Update nevet kapta.

Ez által ugyanis, hogy a már megszerzett eredményeinkkel még egyszer neki veselkedjünk Artyom kalandjának, ezenfelül pedig Xbox One-ra berobogott az egér-billentyűzet támogatás is, ha valakinek inkább ez a metódus fekszik.Végezetül pedig PC-n most már játszhatunk DualShock 4 és Steam kontrollerrel is Metro Exodus -t. A fejlesztők továbbra is ügyködnek jövőbeni frissítéseken, hamarosan pedig le is leplezik az első, tartalmi bővítésekkel kecsegtető DLC-ket.A PC-s változtatásokat ITT , a konzolos patch notes pedig ITT lesheted meg.