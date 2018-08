New Game Plusszal és új nehézségi fokozattal bővült a Far Cry 5

Érkezik továbbra is a kontent a Far Cry 5 -höz, hiszen a már korábban megszellőztetett Dead Living Zombies kiegészítő tegnap megjelent, ezzel együtt pedig még több újdonság érkezett a játékhoz, olyanok is, melyekért már régóta könyörögtek a játékosok.

Egyrészt a manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendő New Game Plusszal bővült a cucc, mely lehetőséget ad rá, hogy az első végigjátszásunk során elért dolgainkkal újra neki fussunk a kalandnak, így akárhányszor újrakezdjük a kampányt, egyre csak erősebbek és erősebbek leszünk.Továbbá befutott az Infamous nehézségi fokozat is,. Amennyiben a New Game Plust Infamous fokozaton kezdjük el, megnyílik számunkra a Rook Outfit is.