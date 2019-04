A Netflixre is megérkezett a For Honor elkészülését bemutató dokumentumfilm

Jean-Simon Chartier rendezőt különösen lenyűgözték a For Honor munkálatai, így elhatározta, hogy egy dokumentumfilm formájában fogja megörökíteni, hogyan született meg a Ubisoft alkotása.

A Playing Hard névre keresztelt, kulisszák mögé betekintést nyújtó mozgókép már el is érhető Netflixen, és persze megannyi fejlesztővel és információval tűzdelték tele, hogy kicsit közelebb kerüljünk a játék létrejöttéhez. Főleg azért érdekes a For Honor megszületése, mert a kreatív direktor, Jason VandenBerghe egyre inkább elvesztette a projekt feletti kontrollt, és szépen lassan hagyta el az eredeti ideát a játék, amit VandenBerghe talált ki.Ez csak egy esemény a sok közül, szerencsére most már mindannyian szemügyre vehetjük, hogy milyen nehézségekkel küzdött meg a Ubisoft a For Honor fejlesztése során. A kérdéses dokumentumfilm alapvetően tavaly készült,

