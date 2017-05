Népszerű házának kicsinyített mását is piacra dobja az In Win

Az In Win neve itthon még nem olyan ismert, viszont azok körében egyre népszerűbb a vállalat, akik már beleuntak az egy kaptafára készülő házakban és valami különlegesebbet keresnek még elviselhető áron.

A vállalat nemrég azok számára mutatott be egy új modellt, akik szimpatizálnak a dizájnelvükkel és valami kompaktabb megoldást keresnek. Az új In Win 301Micro ATX modell ugyanis az igen népszerű, ATX méretű 301-es házuk kompaktabb mása.Ennek megfelelően micro-ATX méretű alaplapokat fogad, az anyaghasználatra pedig nem lehet panaszunk, hiszen acéllal és edzett üveggel van dolgunk. A grafikus kártyának 33 centiméter helyet hagytak, a fekete és fehér színekben érkező ház árát pedig 70 dollárra lőtték be.