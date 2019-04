Nepál betiltotta a PUBG-t, letartóztatás jár annak, aki játszik vele

A Nepálban tartózkodó PUBG-rajongótábor alaposan pórul járt, lévén hivatalosan is betiltásra került náluk a kérdéses battle royale, így elrendelték, hogy minden internet- és mobilszolgáltató azonnali hatállyal blokkolja a játékot minden formában.

A tiltás már életben van, akit pedig azon kapnak, hogy játszanak a játékkal, azt letartóztatják. A nepáli telekommunikációs hatóság nyilatkozata szerint, sőt még más nemzet pszichiátereivel is konzultáltak, és megdöbbentő balesetekről hallottak ennek kapcsán, így a bajt megelőzve inkább betiltották a PUBG-t.Persze az is közrejátszik, hogy szerintük a PUBG miatt a gyerekek a tanulást is mellőzik, sőt mi több, sokkalta agresszívabbak is lettek általa.