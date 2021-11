Nemsokára érkezhet a Mass Effect Legendary Edition az Xbox Game Pass-be

Úgy tűnik, hogy az idén tavasszal megjelenő epikus sci-fi trilógia felújított változata, a Mass Effect Legendary Edition végül még talán idén megérkezhet az Xbox Game Pass szolgáltatásba, hogy minél több egyszeri kalandor vesse bele magát.

A dolog nem tűnik légből kapottnak, ugyanis mint általában az EA játékai, kilenc hónappal a debütálásuk után megszoktak jelenni az EA Play szolgáltatásban, ami pedig az Xbox Game Pass része is. Erre ráerősítve, a lengyel Microsoft Store oldalán felbukkant Mass Effect Legendary Edition a Game Pass címkével.Ennek örülhetnek a játékosok, ugyanis a, és felújítás is korrektül sikerült, nem mellékesen jól is fogyott. Azonban akik új Mass Effectre várnának, azoknak se kell csüggedniük, ugyanis készül az új Mass Effect kaland, amihez nemrég egy új posztert is kaptunk.