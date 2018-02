Nemsokára az Xbox One S és az Xbox One X is támogatni fogják az 1440p-t

Kevin Gammill, a Microsoft egyik fejlesztője a Twitteren keresztül jelentette be az Xbox One felhasználóinak, hogy a platform tulajdonosai hamarosan egy frissítés részeként megkapják majd az 1440p, avagy a WQHD támogatást.

Mindez Xbox One S és Xbox One X alatt várható, és ahogyan a korábbi hasonló frissítéseket, úgy természetesen- az ígéretek szerint hamarosan -, majd egy kicsit később a többi felhasználó úgyszintén beszerezheti magának.Egyes források szerint egyébiránt Kevin nem mondott el mindent a felhasználók számára, lévén többen is úgy tudják, hogy az 1440p támogatását videojátékos szinten csak az Xbox One X kaphatja meg, az Xbox One S esetében ez a felbontás a videókra korlátozódik majd.