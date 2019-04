Némi pénz fejében a Resident Evil 2 remake összes jutalmát feloldhatod

A Capcom aranyközéputat villantott a Resident Evil 2 Remake jutalmai kapcsán, lévén némi pénz fejében megvásárolhatóvá tették a kioldásukat, ha esetleg valaki nem szeretne bajlódni velük.

Az All In-game Rewards DLC 5 dollárt kóstál, amely az extra kampányokat és Tofut oldja fel, ezenfelül pedig minden bónusz flinta elérhetővé válik, és természetesen a végtelen lőszer csalás is. Hab a tortán, hogy minden koncepciós rajzhoz és öltözékhez is hozzáférést nyerünk, amik persze mind-mind feloldhatóak a játék során.Az All In-game Rewards DLC már lepattintható a Steam, a Microsoft Store és a PS Store felületéről is, így