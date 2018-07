Németország 100 leginnovatívabb cége közé választották az Arctic-ot

Óriási sikereket ér el világszerte a kimagasló minőségű hűtési megoldásairól ismert Arctic, a vállalat ugyanis bejelentette, hogy beválasztották őket Németország 100 leginnovatívabb cége közé, ami rendkívül nagy elismerésnek minősül.

Különösen annak fényében, hogy az elismerésért, azonban az Arctic az átlagosnál is magasabb innovációs megoldásainak köszönhetően június 29-én, a Ludwigsburgban tartott díjátadó ünnepségen hivatalosan is megkapta az ezzel járó kitüntetést.Mint Magnus Huber, a cég alapítója és vezérigazgatója sajtóközleményükben fogalmazott, az Arctic-nál az indulás óta kiemelt prioritása van az innovációnak, mely központi szerepet játszik a vállalat sikerében is, így jutottak el arra a pontra, hogy ma már a világ egyik vezető gyártóinak tekinthetők az alacsony zajszintű és egyben minőségi hűtőrendszerek piacán.