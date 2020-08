Nemcsak Pókember lesz PS4-exkluzív a Marvel's Avengers-ben, további kontentet jelentettek be a konzolra

Eléggé aljas húzás már az is alapvetően, hogy egy RPG-ben egy komplett karaktertől elválasztják a Marvel's Avengers játékosait, ám a közönség hiába hördült fel egyöntetűen, további exkluzív tartalmakat jelentettek be a PS4-tábor számára.

Szerencsére ezek csak limitált idejű exkluzív cuccok , így például 30 napig férnek hozzá majd a PS4-esek egy Epic Takedownhoz, egy Legendary Outfithez, egy Legendary Emote-hoz, illetve egy egyedi névtábla is jár minden egyes karakterhez.Ezenfelül aki PS Plus előfizetéssel bír, az minden megjelenés után érkező szuperhőshöz kap egy Rare Outfitet, egy névtáblát, valamint 100 kreditet. Sőt, még Ms. Marvelhez is jár majd ilyen finom kis csomag, de talán mondanunk sem kell,...