Nemcsak grafikailag, de tartalmilag is többet kapnak PC-n a Red Dead Redemption 2 játékosai

Az várható volt, hogy PC-n minden eddiginél jobban fog kinézni a Red Dead Redemption 2 , azonban a szóban forgó platform tulajdonosai nemcsak ebben fognak többet kapni, hanem a tartalmi oldalon is.





























Kapásból három új Bounty Hunter misszióra zarándokolhatunk a sztori módban PC-n, a Del Lobos banda pedig további két rejtekhellyel fog rendelkezni, no meg két friss kincses térképre is lehet számítani. Nem elég? Akkor ott van még a tény, hogy a To the Ends of the Earth küldetéssel is gyarapodik a paletta, amiben különféle növényeket gyűjthetünk egy rakás jutalomért cserébe.Ezeken felül fegyverek tekintetében sem szenvedünk hiányt, merthogy az M1899 pisztoly, az Evans gépkarabély, a High Roller revolver és a Le Mat Revolver mind ellátogat az online módból a PC-s tábor sztori módjába, hogy további eszközökkel irthassuk az ellent. Az alábbiakban pedig néhány lélegzetelállító fotót láthatunk a PC-s variánsból: