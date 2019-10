Nem VR-játékként kezdte pályafutását a Medal of Honor: Above and Beyond

Érdekes részleteket osztott meg a LadBible magazin munkatársaival egy interjúban Peter Hirschmann, a Medal of Honor: Above and Beyond VR-játék rendezője arról, hogy a különleges FPS eredetileg nem is a virtuális valósághoz készült.

Hirschmann szerint ugyanis már sokkal korábban felmerült a Respawn Entertainment berkein belül a Medal of Honor-sorozat feltámasztásának ötlete, vagyis a tervezés jóval azelőtt megkezdődött, hogy az Oculus megkereste volna őket egy közös projekt nyélbe ütésére.Mivel azonban az Oculus-nak nagyon megtetszett a játék, az akkor, különösebb változtatás nélkül is lecsaptak a projektre, pusztán annyi kérésük volt, hogy ültessék át az egészet a virtuális valóságba, merthogy a Medal of Honor: Above and Beyond eredetileg nem VR-játéknak készült.