Nem vicc: Már esportra is lehet fogadni a lottózókban!

A Szerencsejáték Zrt sajtótájékoztató keretén belül jelentette be azt hogy elszakadva a valós világtól új irányba nyitottak, a mai naptól ugyanis hivatalosan is lehet különféle videojáték összecsapásokra fogadni mind online felületükön, mind pedig a lottózókban.

A MOBA-k közül a League of Legends (LOL), és a Dota 2, mobilon pedig az Arena of Valor és a King of Glory van a felhozatalban, FPS-ben CS:GO, a Rainbow Six Siege, a Call of Duty és az Overwatch lehet fogadás tárgya. Az RPG-s vonal már nem olyan erős, itt a Startcraft 2 árválkodik.E-sport kártyajátékok (!!!) közül a Hearthstone lett a kiválasztott, a Rocket League-et pedig nem sikerült bekategorizálni. Természetesen a FIFA20-ra, az NBA2K-ra és az NHL2K-ra is lehet tenni tippeket. A Tippmixpro oldalán live streameket is terveznek.A bejelentés mellé elképesztő számokat is prezentáltak, miszerint Magyarországon mintegy 3,8 millió fő játszik valamilyen videojátékkal, ebből 540 ezren e-sporttal is találkoztak már valaha., hogy esporttal foglalkozó oldalaktól "kértek" erre vonatkozóan kimutatást, aminél nyilván sokkal reálisabb számot adott volna egy általános területekre kiterjedő, valós felmérés.A tesztüzem már augusztus 11-én elindult, a cég szerint sikeres volt a bevezetés, így szeptember 1 után már a nagyvilágnak is megmutatják az új lehetőséget.A fogadási mechanizmus szempontjából az e-sportok megegyeznek a jelenlegi Tippmix és Tippmixpro sportmérkőzésekével, így aki nem DLC-kre akarja költeni mostantól az összekuporgatott forintokat, már elverheti a fogadóirodákban is.