Nem vesz részt a The Elder Scrolls VI munkálataiban a korábbi részek zeneszerzője

Nagyon úgy tűnik, hogy új zeneszerző után nézett a The Elder Scrolls VI -hoz a Bethesda - vagy még sehol nem tartanak a munkálatokkal -, lévén Jeremy Soule egyelőre nem kapott felkérést a csapattól a zeneszerzésre.

A hírt a Facebookon erősítette meg a komponista, akitől annyian kérdezősködtek a The Elder Scrolls VI kapcsán, hogy kénytelen volt közleményt kiadni arról, hogy nem ő szerzi a játék zenéit, pontosabban egyelőre még nem kapott ilyen felkérést a kiadótól, márpedigKivéve abban az esetben, ha a The Elder Scrolls VI munkálatai még sehol sem tartanak - ez is benne van a pakliban -, azonban Jeremy Soule igazán diplomatikus kijelentést tett ezzel kapcsolatban, lévén úgy véli, hogy akárhogyan alakul, nélküle is igazán nagyszerűen sikerül majd a játék.