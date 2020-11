PS5-ön és PC-n hivatott tarolni a Godfall , avagy a Gearbox új looter-slasher címe, ami nem mellesleg a Sony új konzoljának nyitócíme is lesz, ellenben sajnos nem lett túlzottan fényes az alkotás, legalábbis az első külföldi kritikák szerint.

Több pontozás is az 50% alatti tartományban helyezkedik el, amiből arra következtethetünk, hogy sajnos. Remélhetőleg utólag majd azért itt is húznak egy szép mentést, mint mondjuk a Destinynél vagy a The Divisionnél!Shacknews - 7GamesRadar - 3.5/5TheGamer - 2.5/5Digital Trends - 2.5/5EGM - 2/5