Nem tudod, hogy honnan tölthető le ingyen a Phantom Dust? Segítünk!

A Microsoft a tegnap esti órákban az ígéreteknek megfelelően ingyen letölthetővé tette a bizonyos körökben legendásnak számító Phantom Dust feldolgozását, amelyet PC-re és Xbox One-ra egyaránt elérhetnek maguknak a rajongók.

Hogy honnan? Ezt a redmondi óriás nem közölte korábban, de ahogyan arra a legtöbben számítottak, bizony a Microsoft Store -ról, ahol egy regisztrációt követően - ha ez még nem lenne meg - már tölthetjük is magunknak Windows 10-re vagy Xbox One-ra az alkotást, amelySőt mi több, a lényegesen megszépült grafika és a kibővült tartalom mellett 16:9-es képarány, teljes kontroller támogatás, Xbox Play Anywhere lehetőség, cross-platform mentések, és platformok közötti online küzdelmek is várnak benne ránk. Ingyen azért ez nem is olyan rossz!