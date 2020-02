Nem sokon múlt, hogy annak idején Star Wars-játékot készítsenek a Mortal Kombat fejlesztői

Izgalmas múltidézésbe kezdett a Mortal PodKast legutóbbi epizódjában John Tobias, aki a legendás Mortal Kombat-sorozat egyik alkotójaként sokat tett azért, hogy a legendás verekedős játék megszülethessen.

Visszatekintőjében abba az időszakba vezetett vissza minket, amikor egyrészt még a Netherrealm Studios tagja volt - mely a Midway részét képezte -, és éppen csak befejezték az első Mortal Kombat munkálatait, amihez eleinte egyáltalán nem is akartak folytatást.John szerint Ed Boon oldalán elég határozott elképzelésük volt arról, hogy, és ezzel alaposan el is kezdték zaklatni a menedzsmentet, valamint a vezetőséget, de időközben a Mortal Kombat elképesztő mértékben befutott, és ők inkább a folytatást követelték tőlük, amivel a Csillagok háborúja projekt mehetett is a levesbe.Sajnos John konkrétumokat nem közölt arról a projektről, így fogalmunk sincs, hogy miről szólt volna, esetleg miféle játékmenetben gondolkodtak a Star Wars projekt kapcsán, de már maga a tudat is félelmetes, hogy mi lett volna, ha a Mortal Kombat nem fut be ennyire...