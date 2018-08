Nem Ríviai Geralt lehet a SoulCalibur VI egyetlen vendégkaraktere

Izgalmas hírek érkeztek Motohuri Okubo producer részéről a SoulCalibur VI kapcsán, emberünk ugyanis állítólag még a kölni gamescom expón úgy nyilatkozott a DualShockers munkatársainak, hogy nem Ríviai Geralt lehet a játék egyetlen vendégkaraktere.

Olyannyira nem, hogy Okubo-san szerint hasonló kölcsönvett kardforgatók más sorozatból is érkezhetnek majd, de nem az alapjátékkal, hanem a SoulCalibur VI -hoz már most betervezett extra DLC csomagok valamelyikében.Mint kiderült, ezek közül az első Tira karakterét adja hozzá a játékhoz, és míg kettő a karakterek kosztümizációjához kapcsolódó csomagot takar, a maradék három további új karaktereket állít a középpontba, akik között egy vendégszereplő is felbukkan majd. Hogy ő ki lehet, az egyelőre kérdéses, de, lévén Okubo ugyebár a Tekken 7 producere is volt korábban...