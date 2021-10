Nem, nem vicc: animés kozmetikai cuccok a FIFA 22-ben!

FIFA 22 -ben az Electronic arts valami olyasmit próbál ki, amire nem hittük, hogy lesz valaha példa a franchise égisze alatt - megjelentek ugyanis az első kozmetikai cuccok a játékbeli piactéren.

















Az még hagyján, hogy megjelentek, viszont konkrétan animés holmikat is találni a kínálatban. Egy mirai nevű figura körül forognak ezek a tárgyak, akit maga az EA készített. A leírás szerint Mirai egy újonc pilóta, aki rendelkezik egy ősi mechával, Kakoval -Nem, továbbra sem egy JRPG-ről beszélünk, ez bizony még mindig a FIFA 22 . Vehetünk hozzá kapcsolódó ruhákat, csapatmezt, zászlókat, trófeákat és egyebeket zsákolhatunk be, illetve a mech-hez tartozó finomságok is fellelhetőek.