Nem, nem vagyunk közelebb a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 megjelenéséhez

A különféle sajtóorgánumok egymásután vették át egymástól a hírt, miszerint a The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 megjelenéséről árulkodtak a szinkronszínészek, azonban a podcast, ahol erről volt szó, megcáfolta a dolgokat.

Az Un café con Nintendo nevű podcastben szerepelt Marc Navarro és Nerea Alfonso, két spanyol szinkronszínész, akik Revalit és Zeldát szólaltatják meg,. Ezt viszont úgy vették át szinte mindenhol, hogy a színészek kész vannak a szinkronmunkájukkal, így közelebb lehet a megjelenés, mint gondolnánk.Maga a kérdéses podcast is meglepettségét fejezte ki, hogy milyen gyorsan ráugrottak erre a témára a sajtóorgánumok, annak ellenére, hogy kontextus nélkül értelmeztek valamit, ráadásul azt is hibásan.