Nem, nem lesz free-to-play az Assassin's Creed Infinity

A Ubisoft az utóbbi időben masszív tűz alá került, különösen amiatt, hogy mit hozhat a jövő az Assassin's Creed számára a Valhalla után, és legalább egy aggodalom eloszlott, mivel a Ubisoft megerősítette, hogy az Assassin's Creed Infinity nem lesz ingyenesen játszható.

A játék ingyenessége körüli aggodalom abból adódik, hogy a Ubisoft nemrégiben az egyjátékos történetek helyett a folyamatosan bővíthető és karbantartható játékokra helyezte a hangsúlyt. Az Assassin's Creed Infinity ingyenessé tétele egyértelmű jele lett volna annak, hogy a sorozat is ebbe az irányba tart, bár ez a kérdés most még felmerülhet.A VGC kiszúrta , hogy Yves Guillemot, a kiadó vezérigazgatója egy eredménybeszámoló során azt mondta, hogy nem lesz ingyenesen játszható az új epizód, hovatovább ez a felvonás is sok narratív elemet fog tartalmazni. Később a Ubisoft pénzügyi vezetője megerősítette, hogy, így bármi is legyen most az Assassin's Creed Infinityvel, úgy tűnik, még eltart egy darabig, mire bármit is megtudunk.