Nem működik filléres dokkolókkal és töltőkkel a Nintendo Switch

A konzolokhoz időről-időre megjelennek olyan kiegészítők, melyek olcsóbban kínálják ugyanazt a tudást, mint a gyári darabok, ezáltal akinek nincs pénze például egy új Nintendo Switch töltőre, az bátran választhatott magának egy pár száz forintos no name darabot is.

A múlt idő használata azonban nem véletlen, lévén számtalan játékos jelezte a Nintendo felé már a múlt héten, hogy ha utángyártott, nem hivatalos dokkolóra teszik konzoljukat, akkor az változatosabbnál-változatosabb hibákat produkál, ezáltal szerencsésebb esetben nem történik semmi, de rosszabb esetben szoftveres és hardveres galibák keletkezhetnek, ígyA dolog érdekessége, hogy minderre a legutóbbi firmware frissítés után került csak sor, ami nem direkt lépés volt a Nintendótól, a gyártó ugyanis a minap megmagyarázta a problémát: csak a gyári Switch töltők és dokkolók tartalmaznak olyan 56K fémréteg ellenállást az USB aljzatokon, melyek filléres dolgok ugyan, de az utángyártott termékek jelentős többségéről hiányzik.A Nintendo hivatalos közleményben közölte, hogy ők minden egyes firmware-t kizárólag gyári kiegészítőkön tesztelnek, így fordulhatott elő, hogy a legutóbbi frissítés ilyen kellemetlen galibákat idézett elő a harmadik féltől származó kiegészítők kapcsán.