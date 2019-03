Nem lett túl izmos az Apex Legends első Battle Pass tartalma, a játékosok csalódottak

Tegnap a Respawn bejelentette , hogy jön az Apex Legends első szezonja Wild Frontier név alatt, miáltal berobog az új karakter, Octane és az első Battle Pass, most viszont meg is mutatták, hogy milyen kioldható tartalmakkal jön a kérdéses bérlet.

Sajnos elképesztően halovány kontenttel bír a Battle Pass, többnyire fegyverkinézetek, XP-jutalmak különféle nyomon követhető eredmények és néhány loot box a kioldható tartalom, bár öröm az ürömben, hogy Apex Coint is lehet farmolni vele,A csalódott játékosközösség Redditre vonult , hogy a világba kürtölje bánatát a gyenge felhozatallal kapcsolatban, így a fejlesztők gyorsan reagáltak is ezekre a hangokra. Állításuk szerint azért ilyen az első Battle Pass, mert szeretnék, ha most csak szimpla játékkal és tanulással telnének a meccsek, majd akár a későbbiekben jöhetnek különféle kihívásokhoz kötött jutalmak, a mostani bérlet célja pedig, hogy egy széles választékot biztosítson a kozmetikázásra.