Nem lesznek Titánok az Apex Legends-ben

Miután a napokban sárkányok bukkantak fel az Apex Legends csataterein, sokan komoly összegben mertek volna fogadni arra, hogy nemsokára a Respawn Entertainment feltörekvő sorozata, a Titanfall szintén megidézésre kerülhet a népszerű battle royale játékban.

Egyelőre azonban semmi ilyesmit nem terveznek a készítők, Drew McCoy vezető producer a Game Informer munkatársainak ugyanis elmondta, hogy bár korábban voltak ilyen ötleteik, azonban kilenc hónapnyi fejlesztés, illetve a prototípusok vizsgálata során rá kellett jönniük arra, hogyEmiatt egyelőre nem is tervezik ilyesmivel bővíteni az alkotást, és bár a tervek természetesen változhatnak, jelenleg azonban ez a hivatalos álláspont, noha aggodalomra semmi ok, így is bőven van ötletük a készítőknek arra, hogy mivel bővítsék a játékot.