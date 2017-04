A technológiai piacon jártasabb olvasóink bizonyára megszokhatták már, hogy minden évben több komolyabb rendezvényt is tartanak a piac különböző szereplői, van hogy egységesen és van, amikor saját szervezésben.

A különféle technológiai kiállítások mellett az Intel fejlesztői fórumai általában mindig szolgáltak valamilyen érdekes termékkel vagy technológiai újításokkal, ám a vállalat nemrég érdekes és meglepő bejelentést tett. Nemrég ugyanis közölték, hogy határozatlan ideig nem lesz több Intel Developer Forum.Az első IDF 1997-ben került megrendezésre, vagyis most lett volna 20 éves a sorozat, ami egy óriási teljesítmény és tovább növeli a meglepetés erejét. Általában ezeken a rendezvényeken mutatták be az új processzorokat és nyitottak a fejlesztők felé, de most a megváltozott portfólióra és a vállalati nyitottságra hivatkozóan szüntették be a programot.Elmondásuk szerint specifikusabb és kisebb rendezvények helyettesítik majd a nagyobb fórumot, például az AI Day vagy a Manufacturing Day.