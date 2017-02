Nem lesz Project Cars 2 Nintendo Switch-re

Aki emlékszik rá, az első Project Cars annak idején a Nintendo Wii U egyik húzócímeként (is) kezdte pályafutását, amivel sok rajongót megbolondított a Slightly Mad Studios, de a megjelenés előtt nem sokkal bejelentették, hogy alkotásuk túl sok a gyenge konzolnak.

Ennek hála a Project Cars soha nem is jelent meg Wii U-ra, és ez a második résszel is biztosan így lesz, hovatovább az már most hivatalos, hogya végeredmény, ergo a készítők már nem is hitegetik ennek ellenkezőjéről a jó népet.A hírt egyébiránt Andy Tudor, a Slightly Mad Studios kreatív igazgatója személyesen osztotta meg a világgal egy interjú során, amelyben határozottan kijelentette, hogy nem portolják Switch-re a játékot, a célplatformok ugyanis a PC, a PS4 és az Xbox One, sőt mi több, a PS4 esetében a PlayStation VR támogatás is a tervben van.