Nem lesz olcsó, de már jövő márciusban érkezik az Atari VCS

Egyáltalán nem megy simán az Atari számára a visszatérés a konzolos piacra, azonban úgy tűnik, hogy végre tényleg célegyenesbe ért az Atari VCS, noha megjelenésére még majdnem egy teljes évet várnunk kell.

Kiderült ugyanis, hogy a gépezet jövő márciusban kerülhet majd fel a boltok polcaira, és egyáltalán nem lesz olcsó, lévén bár az alapkiadáshoz már 250 dollárért hozzáférhetünk - ez átszámítva nagyjából 70 ezer forint, de a minden földi jóval, tehát nemcsak új, hanem klasszikus kontrollerekkel is felvértezett típus már 390 dollárba, tehát mintegy 110 ezer forintba fáj majd.Ha korábban mi is megtámogattuk a konzol elkészülését, akkor jó hír, hogy már decemberben lecsaphatunk rá, és a premierkor több mint 100 klasszikus videojáték lesz elérhető hozzá, de az Atari célja, hogy a jövőben tovább bővítsék a listát, sőt mi több, már a kezdetben lehetőség nyílik majd második operációs rendszert, így akár Windows-t is telepíteni rá.Az Atari VCS egyébiránt, ezáltal egy 14 nm-es Ryzen APU adja a lelkét (benne Zen CPU és Vega grafikus magokkal), tehát akár 4K felbontásban is játszhatunk, és bár többféle változat lesz, kérhetjük a gépet 4/8GB RAM-mal is, noha a tárhely kapcsán meg kell elégednünk a 32GB ROM-mal.