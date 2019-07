Nem lesz főgonosz a The Witcher-sorozatban

Szeretjük, amikor egy-egy film, játék vagy könyv tükrözi a valóságot abból az aspektusból, hogy nem fekete és fehér karakterekkel operál (no persze nem bőrszín szempontjából), hanem bizony rétegelt figurák jelennek meg.

Lauren S. Hissrich az Entertainment Weeklynek elárulta , hogy a könyvek nyomán áthozzák ezt a tulajdonságot a The Witcher-sorozatba is, hovatovábbHissrich hozzátette, hogy elképzelhető, hogy azok a karakterek, akiknek a sorozat elején még szurkolunk, a végére már ellenszenvesek lesznek, és ugyanez visszafelé is érvényes, és természetesen mindenkinek akadhat egy olyan motivációja, ami emberi és azonosulható, ergo a karakterfejlődéssel sem lesz elviekben probléma.