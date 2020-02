Nem kizárt, hogy még idén early access státuszba lép a Baldur's Gate 3

Szódával fogyasztandó híreink következnek, hiszen nem első kézből jött az információ , viszont nem kizárt, hogy esetlegesen még idén early access státuszba fog lépni a várva várt Baldur's Gate 3.

A Hasbro játékgyártó cég egy befektetői eseményen árulta el ezt a jelenlévők számára, hovatovább azt is hozzátették, amit már egy ideje szintén tudunk másodkézből, hogyHa visszagondolunk, akkor nem lenne újkeletű gyakorlat ez a fajta early access megoldás a Larian életében, mivelhogy a Divinity-címeket is így indították útjára, és mindkettő esetében jó ötletnek bizonyult, így vélhetően a Baldur's Gate 3 is masszívan tudna profitálni a korai visszajelzésekből.