Nem kizárt, hogy erre a generációra is megjelenhet a Resident Evil Village

Sokáig next-gen exkluzívként hallhattunk a Resident Evil Village -ről, lévén már a kezdetektől fogva úgy híresztelte a játék megjelenését a Capcom, hogy PC-re, PS5-re és Xbox Series X-re fog megjelenni a szoftver.

Ennek ellenére a TGS 2020 keretein belül az alkotás producere, Tsuyoshi Kanda elhintette, hogy a csapat gőzerővel dolgozik rajta, hogy megvalósítsák Xbox One-on és PS4-en is a programot viszont ettől függetlenül nem ígérnek semmit. Mindent megtesznek azonban, hogy a mostani gépek közönségei is megkapják az élményt.Ebből fakadóan tehát nem apellálhatunk arra, hogy ténylegesen megérkezik a kurrens generációs masinériákra a Capcom vérfarkasos-zombis újdonsága, viszont reméljük a legjobbakat, miszerint minél több emberhez eljut a szoftver. Másfelől kaptunk egy fejlesztői trailert is a TGS 2020-ról:

